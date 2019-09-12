Pakistan, tutuklu Hint subaya konsolosluk hizmeti sağlamayacak

Pakistan, casusluk suçundan tutuklu bulunan Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'ın ikinci kez konsolosluk hizmeti verilmeyeceğini açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, tutuklu Hint subaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulbhushan Jadhav'a ikinci defa konsolosluk hizmeti verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Pakistan'ın bu kararına ilişkin, "Biz, Uluslararası Adalet Divanı kararının tam olarak yerine getirilmesini denemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Jadhav'ın, Pakistan'ın savunulamaz iddialarını kabul etmesi için baskı altında olduğunu belirten Kumar, bu ülke ile diplomatik kanalları açık tutmak istediklerini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, eylül başında yaptığı açıklamada, Jadhav'ın konsolosluk hizmeti alacağını açıklamıştı.

Hindistan'ın Pakistan Yüksek Komiser Yardımcısı Gaurav Ahluwalia, 2 Eylül'de Jadhav'la görüşmüştü.

Kulbhushan Jadhav olayı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle, yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.

Bu karar üzerine ağustos ayı başında Pakistan, Jadhav için konsolosluk hizmetleri teklif etmiş ancak Hindistan bu teklifi "gözdağı ve misillemeden uzak olmadığı" iddialarıyla reddetmişti.

Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.