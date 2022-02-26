Pakistan, Ukrayna'dan 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Pakistan, Ukrayna'dan 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşını tahliye etti

26.02.2022 16:39
Pakistan, Ukrayna'dan 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşını tahliye etti

Pakistan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşını bu ülkeden tahliye etti.

Pakistan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşını bu ülkeden tahliye etti.

Pakistan'ın Kiev Büyükelçisi Noel Israel Khokhar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aralarında öğrenci ve ailelerin de bulunduğu Pakistanlıların Ukrayna'da mahsur kaldığını ve 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşın kara yolu ile Polonya üzerinden tahliye edildiğini belirtti.

Khokhar, Ukrayna'da mahsur kalan 500-600 Pakistan vatandaşını da güvenli şekilde çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yerel basındaki haberlerde, Pakistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Polonya hükümetinden Pakistan vatandaşları için tüm kara sınır kapılarını açık tutmasını istediği, Varşova yönetiminin de buna olumlu cevap verdiği kaydedildi.

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Pakistan, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, Ukrayna'dan 2 bin 400'ün üzerinde vatandaşını tahliye etti - Son Dakika


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