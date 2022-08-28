Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 33'e yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 33'e yükseldi

28.08.2022 10:52
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 33'e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33'e yükseldiğini duyurdu. NDMA'nın verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bin 527 kişi ise yaralandı.

Son 24 saatte 119 kişi öldü, 71 kişi yaralandı

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. Sel nedeniyle 662 bin 446 ev hasar görürken, 287 bin 412 ev tamamen yıkıldı. Ülkede ayrıca sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin 451,5 kilometre yol hasar gördü, 149 köprü çöktü, 170 dükkan ise yıkıldı.

NDMA'nın verilerine göre 5 milyon 773 bin 63 kişi selden etkilendi. Yetkililer 51 bin 275 kişinin selden kurtarıldığını, 498 bin 442 kişinin ise güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 33'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 33'e yükseldi - Son Dakika
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