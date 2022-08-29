Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi

29.08.2022 14:42
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61'e yükseldiğini açıkladı.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer 33 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti. NDMA sel nedeniyle 2 milyon dönümden fazla ekili arazinin ve 3 bin 457 kilometre yolun yok olduğunu duyurdu.

Ayrıca yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 149 köprünün çöktüğü ve 170 dükkanın yıkıldığı belirtilmişti. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 61'e yükseldi - Son Dakika
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