Son Dakika Haberleri: Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti

7 saat önce

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) heyeti, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti, System.String[]

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi (NYA) heyeti, Anadolu Ajansına (AA) ziyarette bulundu.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, NYA Heyeti Başkanı Attshan Ali Abbasi ve beraberindeki 8 kişilik heyeti AA Genel Müdürlüğünde ağırladı.

Mutanoğlu, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ofisinin olduğunu belirten Mutanoğlu, martta İslamabad'a yaptıkları ziyarette ofisin resmi açılışının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Mutanoğlu, Pakistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu, Türkiye zor zamanlardan geçtiğinde desteğini esirgemediğini dile getirdi, bu desteğin Türkiye için önemini vurguladı.

Abbasi de Mutanoğlu'na teşekkür ederek, konsey ve heyettekilerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Heyet, AA'nın haber servislerini de gezdi.

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi

Pakistan hükümetinin 1984'te lisans verdiği ilk gençlik kuruluşu olan NYA, ülkenin önde gelen 30 üniversitesi ile Pakistan devletine bağlı 59 idari yerel yönetim tarafından resmi olarak tanınıyor.

Daha önce Kanada, Singapur, Güney Kore, Çin, Hong Kong, Azerbaycan, Sri Lanka ve Malezya'da da ziyaretlerde bulunan konsey, Pakistan'ın farklı bölgelerinden alanlarında başarılı, genç ve meslek sahibi kişilerle öğrencilerden oluşuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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