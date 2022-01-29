Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, Taliban yönetimiyle görüştü - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban geçici hükümetinin yetkilileriyle ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsünün Yardımcısı İnamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, Yusuf ve beraberindeki heyetin, Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi ile bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari, ekonomi ve transit iş birliğinin ele alındığını ifade eden Samangani, büyük bölgesel projelerin uygulanmasının masaya yatırıldığını belirtti.

Öte yandan geçici hükümetin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi de Yusuf ve beraberindeki heyetin, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında ticareti güçlendirmek, ticari engelleri kaldırmak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için ortak bir komite kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Belhi, Muttaki'nin Pakistan hükümetinden, ticari malların taşınması için gerekli imkanların sağlanması, insanların, özellikle de hastaların tedavi için gidip gelebilmesine kolaylık sağlamasını istediğini vurguladı.