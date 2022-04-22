Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, eski Başbakan Han'ın komplo iddialarını reddetti - Son Dakika

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, eski Başbakan İmran Han'ın görevden düşürülmesinde yabancı komplo olduğu iddialarını reddetti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, aralarında sivil ve askeri üst düzey yetkililerin bulunduğu Ulusal Güvenlik Komitesi, Başbakan Şahbaz Şerif liderliğinde toplandı.

Toplantıya Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Asad Macid Han da katılarak, eski hükümet yetkililerine gönderdiği diplomatik telgrafın içeriği ile ilgili bilgi verdi. Eski Başbakan Han, ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Macid Han'a tehdit mektubu verdiğini iddia etmişti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin güvenlik birimlerince bilgilendirildiği ve herhangi yabancı komploya dair bir kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Toplantı, İmran Han'ın ülkenin çeşitli şehirlerinde mitingler düzenlediği ve komplo iddialarını sürdürdüğü bir sırada gerçekleştirildi.

Bir ayda ikinci toplantı

Bu, bir ay içinde gerçekleştirilen ikinci toplantı oldu.

Eski Başbakan Han liderliğinde 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komitesi toplanmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ismi paylaşılmayan yabancı ülke yetkilisinin, Pakistan'ın büyükelçisine diplomatik olmayan dil kullanmasına tepki gösterilmişti. Söz konusu ülkenin Pakistan'ın iç işlerine açık şekilde müdahale ettiği ve bunun hiçbir şekilde "kabul edilemez" olduğu vurgulanmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "komplo" ifadesi yer almamıştı.

Öte yandan, Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 14 Nisan'da, eski Başbakan Han'ın görevden düşürülmesinde yabancı komplo iddialarıyla ilgili, "geçen ay yapılan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında komployla ilgili bir şey konuşulmadığını" söylemişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.