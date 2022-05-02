Pakistan Ulusal Meclis Başkanı: Terörle Mücadele İçin Her Türlü Çabayı Göstereceğiz - Son Dakika

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref, ülkesinin bu tür olayların, devletler arası ilişkilerde bir model olan Pakistan-Çin dostluğunu zedelemesine izin vermeyeceğini söyledi.

İSLAMABAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref Pazar günü, Pakistan'ın terörle mücadele ve Salı günü üç Çinli öğretmenin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının faillerini adalete teslim etmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Bu açıklamayı, saldırıda hayatını kaybedenler için, Çin tarafına taziyelerini iletmek üzere İslamabad'daki Çin Büyükelçiliği'ni ziyareti sırasında yapan Eşref, Ulusal Meclis'in saldırıyı şiddetle kınadığını da söyledi.

Geçtiğimiz hafta Salı günü Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'ne ait bir servis aracında meydana gelen patlamada üç Çinli öğretmen hayatını kaybetti, bir Çinli öğretmen yaralandı ve patlama çok sayıda Pakistanlının yaralanmasına neden oldu. Pakistan'ın bu terör saldırısını gerçekleştirenlerin yakalanması ve ülkedeki Çin vatandaşlarının ve kurumlarının güvenliğinin sağlanması için elinden geleni yapacağını belirten Meclis Başkanı Eşref, uzaktan gelen Çinli dostların Pakistan-Çin dostluğuna önemli katkılarda bulunduğunu ve Pakistan halkının son derece saygın misafirleri olduklarını da sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Eşref, ülkesinin bu tür olayların devletler arası ilişkilerde bir model olan Pakistan-Çin dostluğunu zedelemesine izin vermeyeceğini vurguladı. Eşref'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Çin'in Pakistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pang Chunxue de, Çin'in terör saldırısını şiddetle kınadığını ve Pakistan tarafından olayın soruşturulmasını ve faillerini adalete teslim etmesini istediğini iletti. Pang, Çin'in terörle mücadele ve ikili ilişkileri daha da ilerletmek için, Pakistan ile birlikte çalışacağını sözlerine ekledi.