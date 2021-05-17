Pakistan Ulusal Meclisi'nden "apartheid İsrail rejiminin" Filistin halkına yönelik barbarlıklarına kınama - Son Dakika

Pakistan Ulusal Meclisi, "apartheid İsrail rejiminin" Filistin halkına karşı artan baskı ve devam eden barbarlıklarını oy birliği ile kabul eden bir bildiri yayımlayarak kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından meclise sunulan bildiriye muhalefet partileri de destek verdi.

Oy birliği ile kabul edilen bildiride apartheid İsrail rejiminin ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırıları ve ezanı durdurmaya yönelik girişimleri kınanırken, Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılarak İsrail'in yerleşim alanlarını genişletmesine yönelik uygulama reddedildi. Bildiride bu durumun Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğu vurgulandı.

Bildiride, Filistin halkına yönelik sistematik ve kurumsallaşmış baskı ve tahakküme tepki gösterilirken, Filistinlilerin sistematik olarak haklarından mahrum edilmesi, dışlanması ve onlara yönelik etnik temizlik reddedildi.

"Soykırım izlerini" yok etme çabaları

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Kudüs'te yerli halkın ve uluslararası medya organlarının binalarını kasıtlı olarak yıkmasına tepki gösterilen bildiride, bu durumun Filistin halkına yönelik soykırım izlerini ortadan yok etme niyetiyle yapıldığına dikkat çekildi.

Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi insanlığa ve Filistin halkına karşı devam eden suçları sona erdirmek için gerekli adımları atmaya çağrılırken, BM'den İsrail'in BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Komisyonu tarafından kabul edilen kararlara uymasını sağlaması talep edildi.

Soykırım suçlarının soruşturulması çağrısı

BM'den İsrail'e savaş zamanında sivillerin korunmasına yönelik Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne uymasını sağlamak için gerekli adımları atmasının istendiği bildiride, BM'ye İsrail'in 1,5 milyar Müslüman için kutlu olan Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal eden saldırganlığının sona erdirilmesi, Müslümanların ibadet etme özgürlüğüne saygı duyması ve İsrail'in suç eylemleri sırasında zarar gören mabedin tamir edilmesi için Müslümanlara serbest geçiş hakkının verilmesini sağlaması çağrısında bulunuldu.

Bildiride BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Filistin halkına karşı apartheid İsrail rejimi tarafından işlenen soykırım suçlarının araştırılması için bağımsız bir soruşturma heyeti oluşturması talep edilirken, uluslararası toplumdan da İsrail'in Filistinlilere karşı geçmişte ve şimdi uyguladığı ağır insan hakları ihlalleri ve suçlarla ilgili adil, bağımsız ve tarafsız hesap verebilirliğin sağlanması talep edildi.

İİT'den kararlı adımlar atması istendi

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) Filistin halkının güvenliği ve korunması için bir an önce kararlı adımlar atması talep edilen bildiride, İİT'den yasa dışı İsrail ablukasını kırarak Gazze'ye insani yardım sağlaması çağrısında bulunuldu.

Bildiride Pakistan'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve diğer temel haklarına kararlı desteği yinelenirken, apartheid İsrail rejiminin Filistin halkına karşı artan baskı ve devam eden barbarlıkları kınandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 60'ı çocuk 202 kişi hayatını kaybetti, en az 1307 kişi yaralandı.