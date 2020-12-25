Pakistan uyruklu 2 cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 4 Aralık 'ta Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A'nın öldürülmesi üzerine polis çalışma başlattı. S.A'nın öldürüldükten sonra yine Pakistan uyruklu İ.A ve İ.B tarafından Edirne 'ye götürüldüğü tespit edilirken, S.A'nın cesedi 19 Aralık'ta Edirne İl Jandarma ekiplerince bulundu.

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