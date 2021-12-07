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Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin 3'ü Pakistanlı 5 kişi hakkında dava açıldı - Son Dakika

Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin 3'ü Pakistanlı 5 kişi hakkında dava açıldı

07.12.2021 16:46
Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin 3'ü Pakistanlı 5 kişi hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Edirne'de battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Pakistanlı Sulman Ali'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Edirne'de battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Pakistanlı Sulman Ali'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bir evde arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Pakistanlı Sulman Ali'nin 3 Aralık 2020'de arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlatıldı.

Ali'nin, öldürüldükten sonra cesedinin battaniyeye sarılıp Edirne'de bir köye bırakıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, maktulle aynı evde yaşayan arkadaşlarından Molana Ishtıaq Ahmad'ın 17 Aralık 2020'de Pakistan Başkonsolosluğu'na başvurduğu, arkadaşının öldürüldüğü ihbarında bulunduğu belirtildi.

Başkonsolosluğun ihbarı, başsavcılığa iletmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanıkların yakalandığı aktarılan iddianamede, 19 Aralık 2020'de Sulman Ali'nin battaniye arasındaki çürümeye başlamış cesedinin bulunduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıkların suçlamaları kabul etmeyip olay gecesi Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını savunarak, aşırı alkollü olan maktulün kusup rahatsızlandığını, yolda ölünce Edirne'de bıraktıklarını söyledikleri aktarıldı.

Tanık ifadelerine göre ise maktül ile sanıklar arasında olay günü bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, sanıkların maktulü bıçakladıkları anlatılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de maktulün kesici alet yaralanmasına bağlı olarak iç ve dış kanama sonucu öldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Syed Muhammad İmran Bukhari, Zahir Shad ve İftkhar Ahmad'in "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, tutuksuz sanıklar Cuma Özbey ve Sezer Balıkçı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Pakistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin 3'ü Pakistanlı 5 kişi hakkında dava açıldı - Son Dakika


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