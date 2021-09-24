Pakistan ve ABD dışişleri bakanları, New York'ta Afganistan'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Kureyşi, Blinken ile New York'ta bir araya geldi.

Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'da kapsayıcı siyasi uzlaşı için çabaları kolaylaştırmaya olan bağlılığına dikkati çekerek, Afganistan'ın çeşitliliğini yansıtan ve 2001'den bu yana elde edilen kazanımları koruyan istikrarlı ve geniş tabanlı bir hükümetin, Afgan topraklarının bir daha asla teröristlerce sömürülmemesini sağlayabileceğini belirtti.

Afganistan'da yeni bir siyasi gerçekliğin ortaya çıktığına işaret eden Kureyşi, Taliban'ın kendi taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ve uluslararası toplumun da Afgan halkının büyüyen ekonomik krizle başa çıkmasında onlara yardımcı olmak için ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Kureyşi, dünyanın Afganistan ile ilişkileri kesme hatasını tekrar etmeyeceğini umduğunu kaydetti.

"ABD ile dengeli ilişki arzuluyoruz" vurgusu

ABD ile ilişkilere de değinen Kureyşi, İslamabad'ın Washington yönetimi ile ticaret, yatırım, enerji ve bölgesel bağlantıya dayalı dengeli bir ilişki arzuladığını ifade etti.

Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlallerine de dikkati çekerek, Keşmir meselesinin çözümünün Güney Asya'da kalıcı barış ve istikrar için önemli olduğunun altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Pakistan'ın ABD ve diğer ülkelerin vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmesindeki desteğine ve bölgede barış için devam eden çabalarına teşekkür etti.

İki bakan, Biden yönetiminin ocakta göreve gelmesinin ardından ilk defa yüz yüze bir araya geldi.