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Pakistan ve ABD, Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

Pakistan ve ABD, Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi

10.06.2021 16:58
Pakistan ve ABD, Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi, System.String[]

Pakistan ve ABD'nin Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Pakistan ve ABD'nin Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin kuzeyinde Pakistan ile ABD donanmalarının ortaklaşa düzenlediği tatbikatta çeşitli denizcilik ve savaş senaryolarına ilişkin uygulamaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü USS Monterey'in Karaçi Limanı'na ziyareti sırasında gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılırken, her iki ülkenin deniz kuvvetleri personelinin de çeşitli meseleleri ele aldığı aktarıldı.

Pakistan ve ABD donanmalarının bölgenin deniz güvenliğini sağlamak ve korumak için birlikte çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, bu tatbikatın iki ülke deniz kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendireceği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi, Tatbikat, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve ABD, Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika


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