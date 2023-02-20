Pakistan ve Afganistan sınır birlikleri birbirlerine ateş açtı

Pakistan ve Afganistan hudut birlikleri, iki ülke arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nda birbirlerine ateş açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Torkham Sınır Kapısı'nda Pakistan ve Afganistan hudut birlikleri henüz belirlenemeyen bir sebeple birbirlerine ateş açtı. Olay sebebiyle ölen veya yaralanan olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Söz konusu gelişme, Taliban geçici hükümetinin tek taraflı olarak sınır geçişini dün kapatmasının ardından yaşandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pakistanlı yetkili, Afganistanlı hasta ve refakatçilerin geçerli seyahat dokümanı olmadığı için ülkeye alınmadığını ve Taliban'ın da sınır kapısını kapattığını belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Torkham Sınır Kapısı'ndaki yetkilisi Molla Muhammed Sıddık, Pakistan'ın taahhütlerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle sınır kapısını kapattıklarını açıkladı.

Sınır birlikleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor

İki ülkenin sınır güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Çaman-Spin Boldak Sınır Kapısı'nda 11 ve 15 Aralık 2022'de, 5 gün arayla kanlı biten çatışmalar yaşanmıştı.

Saldırılarda en az 8 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor.

Çaman ve Torkham sınırları, en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.