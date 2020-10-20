Pakistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika

Pakistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı görüştü

20.10.2020 13:13
Pakistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı görüştü, System.String[]

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki çatışmayı görüştü ve ülkesinin Bakü yönetimine desteğini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki çatışmayı görüştü ve ülkesinin Bakü yönetimine desteğini yineledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi ile Bayramov arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışma ele alındı.

Kureyşi, söz konusu görüşmede, Dağlık Karabağ'da kötüleşen güvenlik durumundan derin endişe duyduğunu, Pakistan'ın bu zor zamanda kardeş Azerbaycan ve halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Kureyşi'nin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ve işgal edilen topraklarında egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine olan inancı vurgulanan açıklamada, sivillerin Ermenistan güçlerince hedef alınmasından ve öldürülmesinden derin endişe duyduğu aktarıldı.

Kureyşi'nin söz konusu krizin barışçıl bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu şekilde çözülmesini umduğu belirtildi.

Kureyşi'nin, Azerbaycan'a aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu'nun da bulunduğu çeşitli uluslararası forumlarda, Cammu Keşmir tartışmasında Pakistan'a verdiği kıymetli desteğe övgüde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Hindistan "işgal" güçlerince Cammu Keşmir'de işlenen insan hakları ihlalleri ve diğer baskıcı eylemlere ilişkin mevkidaşına bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın yakın temas halinde olmayı kabul ettiği ve Kureyşi'nin Azerbaycanlı mevkidaşını Pakistan'ı ziyaret etme davetini yinelediği bilgisi paylaşıldı.

"Bayramov'dan Pakistan'a teşekkür"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bayramov'un Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yapılan saldırılarla ilgili Pakistanlı mevkidaşını bilgilendirdiği, bu savaş ve insanlık suçlarının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu söylediği aktarıldı.

Açıklamada, Bayramov'un adil tutumu ve Azerbaycan'a tam desteği nedeniyle Pakistan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada oturuyormuş UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak         
12:46
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı         
08:06
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 13:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei