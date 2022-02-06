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Pakistan ve Çin'den dünyaya Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi çağrısı - Son Dakika

Pakistan ve Çin'den dünyaya Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi çağrısı

06.02.2022 15:18
Pakistan ve Çin'den dünyaya Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi için dünyaya çağrıda bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi için dünyaya çağrıda bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Çin'de bulunan Başbakan Han, Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

Görüşmede, bölgesel güvenlikten ekonomik iş birliğine kadar çeşitli konular ele alınırken, Çin-Pakistan ikili iş birliği gözden geçirildi.

Han ve Şi, uluslararası topluma Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi için çağrıda bulunurken, barışçıl ve istikrarlı Afganistan'ın bölgedeki ekonomik kalkınmayı ve bağlantıyı geliştireceğine dikkati çekti.

Pakistan Başbakanı Han, Çin'in ülkesinin ekonomik kalkınmasına yönelik desteği ve yardımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) önemine işaret etti.

Han'dan Hindistan'ın askerileşmesine vurgu

Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki şiddete vurgu yaparak bu durumun bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Yeni Delhi'nin hızlı askerileşmesinin bölgesel istikrarın altını oyduğunu kaydeden Han, Çin ile Pakistan'ın iş birliğinin bölgedeki barış ve istikrar için önemli olduğunun altını çizdi.

Han, Pekin'in Pakistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteğine teşekkür ederek İslamabad'ın Çin'in temel çıkarlarla ilgili tüm konularda bu ülkeye tam desteğini yineledi.

Kureyşi ile Wang bir araya geldi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, Afganistan'a komşu 6 ülkenin gelişen bölgesel fikir birliği konusundaki rolüne dikkati çekerek Çin'deki 3'üncü toplantının gerçekleştirilmesinin beklenildiğine işaret etti.???????

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Çin'den dünyaya Afganistan'daki insani felaketin önlenmesi çağrısı - Son Dakika


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