Pakistan ve Çin, stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda hemfikir - Son Dakika
Son Dakika Politika Pakistan ve Çin, stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda hemfikir - Son Dakika

Pakistan ve Çin, stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda hemfikir

29 dakika önce

Çin ve Pakistan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını ileriye götürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan ve Çin, stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda hemfikir, System.String[]

Çin ve Pakistan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını ileriye götürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak açıklamaya göre, iki lider, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlık için ortak bir zorluk olduğunu ve tüm ülkelerin, bu zorluğun üstesinden gelmek için birlik olması ve işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Çin'in yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için gösterdiği yoğun çabalara övgüde bulunan Alvi, Şi'nin liderliğindeki Çin halkının, Kovid-19 salgını sona erdiğinde daha güçlü ve muzaffer olacağından emin olduğunu söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'ye, Çin'i kritik bir zamanda ziyareti için teşekkür eden Çin Devlet Başkanı Şi ise Pakistan'ın gösterdiği destek ve dayanışma için şükranlarını sundu.

Görüşme sırasında ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunan Alvi ve Şi, birbirlerinin temel ulusal çıkarlarıyla ilgili konulardaki desteklerini yineledi.

Pakistan, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC), Pakistan'da sanayileşmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğinin altını çizerken, her iki ülke de terörle tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadele etme taahhüdünü yeniden teyit etti.

Çin tarafı, "Keşmir meselesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve ikili anlaşmalara bağlı olarak uygun ve barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini yineleyerek, Cammu Keşmir'deki mevcut durumla yakından ilgilendiğini" ifade etti.

Görüşme sırasında Alvi ve Şi, iki ülke arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalanmasına şahitlik etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Şi Cinping, Pakistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı         
08:22
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 00:19:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan ve Çin, stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda hemfikir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]