Pakistan ve Endonezya'dan Arabistan'a giden hac kafilesi kutsal topraklarda - Son Dakika

Pakistan ve Endonezya'dan Arabistan'a giden hac kafilesi kutsal topraklarda
09.11.2020 16:31
Pakistan ve Endonezya'dan Suudi Arabistan'a giden hacı kafilesi 7 ay aradan sonra yurt dışından Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye gelen ilk kafile oldu.
Pakistan ve Endonezya'dan Suudi Arabistan'a giden hacı kafilesi 7 ay aradan sonra yurt dışından Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye gelen ilk kafile oldu.
Suudi Arabistan'da yıllık Hac ziyareti koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar altında yapılacak.Pakistan ve Endonezya'dan gelen hac kafilesi 7 ay aradan sonra yurtdışından Suudi Arabistan'a gelen ülkeye gelen ilk kafile olduğu bildirildi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hacı adaylarının ülkeye giriş yapmadan önce koronavirüs önlemleri kapsamında karantinada kaldıklarını duyurdu. Adayların önlem olarak Mekke'ye gitmeden önce de bir süre sağlık kontrollerinden geçecekleri ifade edildi.
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