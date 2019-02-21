Son Dakika Haberleri: Pakistan ve Hindistan'ın Hac Kotası 200'er Bine Çıkarıldı

Pakistan ve Hindistan'ın Hac Kotası 200'er Bine Çıkarıldı

1 saat önce

İSLAMABAD/ Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya turunda yapılan hac kotasının artırılması talebinin ardından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine yükseltildi.

Pakistan ve Hindistan'ın Hac Kotası 200'er Bine Çıkarıldı, System.String[]
İSLAMABAD/ Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Asya turunda yapılan hac kotasının artırılması talebinin ardından Pakistan ve Hindistan'ın hac kotası 200'er bine yükseltildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Devlet televizyonu PTV'de katıldığı programda, gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile yaptığı görüşmede hac kotasının 200 bine çıkarıldığı bilgisinin kendisine ve Din İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri'ye iletildiğini söyledi.

Kureşi, " Mekke'ye Giden Yol" projesinin tamamlanmasıyla Pakistanlı hacıların hac seyahatleri öncesi işlemlerini Pakistan'dan halledebileceği bilgisini de paylaştı.

Prens Selman'ın Asya turunun ikinci durağı olan Hindistan'da da benzeri bir karar alındı.

Prens Selman ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, Hindistanlı hacılar için de kotanın 200 bine çıkarıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan, Pakistanlı hacı kotasını geçen yıl 179 binden 184 bine çıkarmış, Pakistan Başbakanı İmran Han ise Prens Selman ile yaptığı görüşmede bu sayının bu yıl 200 bine çıkarılmasını talep etmişti.

Prens Selman'ın ziyaretinde Suudi Arabistan cezaevlerinde bulunan 2 bin Pakistanlı mahkumun serbest bırakılmasına karar verilmiş, bunun yanında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşmaları da yapılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:11 Kaynak: AA

Asya, Suudi Arabistan, Hindistan, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti! Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 01:30:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan ve Hindistan'ın Hac Kotası 200'er Bine Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]