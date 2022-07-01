Pakistan ve Hindistan, mahkum listelerini birbirleriyle paylaştı

İslamabad ve Yeni Delhi , her iki ülkedeki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı ve Hindistanlı mahkumların listesini birbirleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

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