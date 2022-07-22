Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü - Son Dakika
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Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü

22.07.2022 18:35
Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan'daki son durumu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi, Afganistan'daki son durumu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Kumi, Zerdari ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Zerdari, Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve bağlantılı bir Afganistan'a olan bağlılığını yineleyerek, Tahran ile İslamabad arasında Afganistan ile ilgili mülteci yönetimi, bölgesel güvenlik ve kurumsal mekanizmalar konusundaki yakın ilişkinin önemini vurguladı.

Pakistan'ın Afganistan'a yönelik insani yardımlarına dikkati çeken Zerdari, bölgede sürdürülebilir barış ve güvenlik hedeflerinin teşviki için geçici Afgan yönetimiyle yapıcı ilişki ve pratik iş birliğinin önemine işaret etti.

Zerdari, ikili ilişkiler bağlamında Pakistan'ın İran ile daha güçlü ilişkileri arzuladığını belirterek, ekonomik ve ticari ilişkileri, enerji iş birliğini ve bölgesel güvenlik ve bağlantıyı ilerletmek için düzenli görüş alışverişlerinin önemini anlattı.

İran'dan Pakistan'a övgü

İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Kumi de ülkesinin Pakistan ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, Pakistan'ın Afganistan'daki yapıcı rolüne övgüde bulundu.

Kumi, Afganistan'daki barış ve istikrarın, bölgenin uzun dönemli istikrar ve refahı için temel ön gereksinim olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve İran Afganistan'daki son durumu görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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