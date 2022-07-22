Pakistan ve İranlı kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan ve İranlı kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandı

22.07.2022 13:47
Pakistan ve İranlı kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandı

Pakistanlı Samina Baig ve İranlı Afsaneh Hesamifard, kendi ülkelerinden dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan ilk kadın dağcılar oldu.

Pakistanlı Samina Baig ve İranlı Afsaneh Hesamifard, kendi ülkelerinden dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan ilk kadın dağcılar oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, Pakistanlı dağcı Baig ve İranlı dağcı Hesamifard'ın 8 bin 611 metre yükseklikteki K2'nin zirvesine bugün ulaştıklarını belirtti.

Pakistanlı Baig ve İranlı Hesamifard, kendi ülkelerinden dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan ilk kadın dağcılar oldu.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Haidri, K2'ye tırmanan ekibin arasında farklı ülkelerden de kadınların olduğunu belirterek, K2'ye tırmanan ikinci Pakistanlı kadın dağcının da Naila Kiyani olduğunu söyledi. Haidri, Samina Baig'in Kiyani'den birkaç dakika önce zirveye ulaştığını aktardı.

Öte yandan Haidri, ekip üyesi Afganistanlı dağcı Ali Ekber Sakki'nin tırmanış sırasında kalp krizi geçirerek dün öldüğünü ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, K2'ye tırmanan ilk Pakistanlı kadın Samina Baig'i tebrik etti.

K2 Dağı, tırmanış ve iniş açısından dünyanın en yüksek dağı Everest'e göre daha zorlu olarak kabul ediliyor.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

YORUMLAR
500
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı 22 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı 22 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
Kaynak: AA

Toros Dağları, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ve İranlı kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:41 Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
12:01 Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:49 Vatandaşlar, 3 aylık yavru köpeği kulakları kesilip, derisi yüzülmüş halde buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 13:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan ve İranlı kadın dağcılar dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement