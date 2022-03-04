Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 etkisini sürdürüyor

04.03.2022 17:04
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 etkisini sürdürüyor

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 953 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 512 bin 707'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artışla 30 bin 248'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 451 bin 665'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 215 milyon 539 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 70 bin 348 artarak 5 milyon 222 bin 139'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 255 artışla 24 bin 414'e yükseldi.

Son bir günde 221 bin 334 kişiye virüs testi yapılırken, 74 bin 909 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1418 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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