Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 16 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 144 bin 341'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 95 artışla 25 bin 415'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 26 bin 82'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar toplamda 50 milyon 985 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 200 artarak 1 milyon 417 bin 977'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 57 artışla 15 bin 879'a yükseldi.

Son bir günde 147 bin 884 kişiye virüs testi yapılırken, 17 bin 420 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.