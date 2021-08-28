Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 4 bin 191 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 148 bin 572'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 120 artışla 25 bin 535'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 29 bin 930'a çıktı.

Öte yandan Pakistan'da yönetim, halkın Kovid-19 aşısı olması için çeşitli tedbirler almayı sürdürüyor.

Pencap eyaleti yönetimi, Lahor'da Kovid-19 aşısı olmayan kişilerin 1 Eylül'den itibaren benzin alamayacağını duyurdu.

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan da ülke genelinde 15 Ekim'in ardından Kovid-19 aşısı olmayan öğretmenlerin ve okul çalışanlarının işlerine devam edemeyeceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 22 bin 750 artarak 1 milyon 440 bin 722'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 42 artışla 15 bin 921'e yükseldi.

Son bir günde 176 bin 731 kişiye virüs testi yapılırken, 17 bin 940 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 60 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.