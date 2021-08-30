Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte tespit edilen 3 bin 800 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 281'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 66 artışla 25 bin 670'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 36 bin 921'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 638 artarak 1 milyon 473 bin 654'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 46 artışla 16 bin 17'ye yükseldi.

Son bir günde 68 bin 976 kişiye virüs testi yapılırken, 17 bin 948 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 75 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.