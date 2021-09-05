Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 747 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 179 bin 305'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 61 artışla 26 bin 175'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 60 bin 881'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 908 artarak 1 milyon 575 bin 219'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 31 artışla 16 bin 373'e ulaştı.

Son bir günde 90 bin 517 kişiye virüs testi yapılırken, 24 bin 235 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 2 bin 207 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.