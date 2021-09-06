Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 613 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 182 bin 918'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 57 artışla 26 bin 232'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 64 bin 319'a çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 234 artarak 1 milyon 583 bin 447'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 40 artışla 16 bin 412'ye yükseldi.

Son bir günde 67 bin 712 kişiye virüs testi yapılırken, 20 bin 687 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 2 bin 198 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.