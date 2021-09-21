Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1897 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 227 bin 905'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 81 artışla 27 bin 327'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 137 bin 656'ya çıktı.

Pakistan'da son birkaç gündür günlük Kovid-19 vakalarında düşüş görülüyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1767 artarak 1 milyon 681 bin 794'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 47 artışla 17 bin 297'ye yükseldi.

Son bir günde 28 bin 276 kişiye virüs testi yapılırken, 7 bin 950 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1429 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????