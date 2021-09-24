Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 233 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 234 bin 828'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 50 artışla 27 bin 482'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 146 bin 394'e çıktı.

Öte yandan, yerel basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Karaçi şehrinde Kovid-19 aşısı yaptırmayan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Sindh eyaleti, 19 Eylül'de Kovid-19 aşısı olmayanların gözaltına alınacağını duyurmuştu.

Pakistan'da şimdiye kadar 76 milyon 141 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 93 artarak 1 milyon 690 bin 679'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 45 artışla 17 bin 445'e yükseldi.

Son bir günde 50 bin 278 kişiye virüs testi yapılırken, 7 bin 340 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1228 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.