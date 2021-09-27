Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1757 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 240 bin 425'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 31 artışla 27 bin 597'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 162 bin 177'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1147 artarak 1 milyon 696 bin 623'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 28 artışla 17 bin 527'ye yükseldi.

Son bir günde 29 bin 717 kişiye virüs testi yapılırken, 4 bin 858 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1106 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.