Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1400 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 241 bin 825'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 41 artışla 27 bin 638'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 164 bin 219'a çıktı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, 12 yaş ve üzerindeki çocuklara da Kovid-19 aşısı uygulanacağını açıkladı. Umar, okullarda aşılamayla ilgili çalışma başlatılacağını kaydetti.

???????- Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1722 artarak 1 milyon 698 bin 343'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 50 artışla 17 bin 577'ye yükseldi.

Son bir günde 83 bin 406 kişiye virüs testi yapıldı. 4 bin 341 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1062 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Başbakan Suga Yoşihide, salgınla mücadelede 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin 1 Ekim'de kaldırılması kararı verildiğini açıkladı.???????