Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1664 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 248 bin 202'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 46 artışla 27 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bin 437'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1246 artarak 1 milyon 704 bin 592'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 32 artışla 17 bin 732'ye yükseldi.

Son bir günde 84 bin 536 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 611 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 719 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.