Üye Girişi
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.10.2021 14:02
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1664 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 248 bin 202'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 46 artışla 27 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bin 437'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1246 artarak 1 milyon 704 bin 592'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 32 artışla 17 bin 732'ye yükseldi.

Son bir günde 84 bin 536 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 611 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 719 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu 13:48 Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci dövüp hastanelik ettiler 13:32 Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci dövüp hastanelik ettiler
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı 12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' görenleri dönüp bir daha baktırıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor 12:21 Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' görenleri dönüp bir daha baktırıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
13:46 Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var
13:44 Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na tepki gösterdi: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi
13:44 Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor
13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi
12:54 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı
12:25 Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın
12:22 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak
12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor
İçişleri Bakanlığı, 61 ile afet risk planı hazırladı! Her türlü senaryo için çalışıldı İçişleri Bakanlığı, 61 ile afet risk planı hazırladı! Her türlü senaryo için çalışıldı         
13:48
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi         
13:28
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 14:07:20. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement