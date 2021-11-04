Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 580 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 275 bin 158'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 19 artışla 28 bin 496'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 224 bin 85'e çıktı.

Pakistan'da 106 milyon 984 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 158 artarak 1 milyon 723 bin 954'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 6 artışla 18 bin 308'e yükseldi.

Son bir günde 24 bin 924 kişiye virüs testi yapıldı, 299 kişinin taburcu edildiği ülkede, 109 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.