Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 567 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 276 bin 240'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 518'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 224 bin 870'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 110 milyon 800 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 241 artarak 1 milyon 724 bin 415'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 322'ye yükseldi.

Son bir günde 62 bin 235 kişiye virüs testi yapılırken 343 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.