Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 471 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 276 bin 711'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 20 artışla 28 bin 538'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 363'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 110 milyon 800 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 162 artarak 1 milyon 724 bin 577'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 37 bin 821 kişiye virüs testi yapılırken, 252 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 100 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.???????