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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.11.2021 18:20
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 400 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 277 bin 560'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 558'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 226 bin 157'ye çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 113 milyon 188 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 204 artarak 1 milyon 724 bin 884'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 18 bin 328'e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 989 kişiye virüs testi yapılırken 233 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 99 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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