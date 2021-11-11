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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

11.11.2021 16:08
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 637 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 278 bin 751'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 575'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 226 bin 906'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 116 milyon 131 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'a seyahat eden Afganistan vatandaşlarına ücretsiz Kovid-19 aşısı sağlanacağını duyurdu.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 216 artarak 1 milyon 725 bin 302'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 artışla 18 bin 335'e yükseldi.

Son bir günde 68 bin 713 kişiye virüs testi yapılırken 221 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 92 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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