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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.11.2021 16:23
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 391 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 279 bin 142'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 584'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 227 bin 228'e çıktı.

Pakistan'da 117 milyon 243 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 201 artarak 1 milyon 725 bin 502'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 336'ya yükseldi.

Son bir günde 54 bin 266 kişiye virüs testi yapılırken 220 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 87 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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