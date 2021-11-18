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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

18.11.2021 15:34
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 460 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 280 bin 822'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 638'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 229 bin 683'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 120 milyon 3 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 163 artarak 1 milyon 726 bin 421'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 18 bin 354'e yükseldi.

Son bir günde 58 bin 867 kişiye virüs testi yapıldı. 183 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 76 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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