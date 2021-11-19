Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 418 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 281 bin 240'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 648'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 230 bin 94'e çıktı.

Pakistan'da bugüne dek 120 milyon 233 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 159 artarak 1 milyon 726 bin 579'a yükselirken virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

Son bir günde 53 bin 521 kişiye virüs testi yapılırken 191 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 62 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.