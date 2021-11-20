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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.11.2021 13:37
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 319 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 281 bin 559'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 655'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 230 bin 425'e çıktı.

Pakistan'da bugüne dek 120 milyon 448 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 112 artarak 1 milyon 726 bin 689'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 18 bin 359'a yükseldi.

Son bir günde 61 bin 879 kişiye virüs testi yapılırken 254 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 62 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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