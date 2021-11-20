Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 319 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 281 bin 559'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 7 artışla 28 bin 655'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 230 bin 425'e çıktı.

Pakistan'da bugüne dek 120 milyon 448 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 112 artarak 1 milyon 726 bin 689'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 artışla 18 bin 359'a yükseldi.

Son bir günde 61 bin 879 kişiye virüs testi yapılırken 254 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 62 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.