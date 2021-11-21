Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 313 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 281 bin 872'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 4 artışla 28 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 230 bin 734'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 120 milyon 448 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 143 artarak 1 milyon 726 bin 830'a yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 35 bin 612 kişiye virüs testi yapıldı. 177 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 62 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.