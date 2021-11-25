Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 363 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 223'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 240 bin 995'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 121 milyon 777 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 119 artarak 1 milyon 727 bin 186'ya, can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 367'ye yükseldi.

Son bir günde 57 bin 770 kişiye virüs testi yapılırken 109 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 58 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.