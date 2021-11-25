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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

25.11.2021 13:56
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 363 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 283 bin 223'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 240 bin 995'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 121 milyon 777 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise vaka sayısı son 24 saatte 119 artarak 1 milyon 727 bin 186'ya, can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 367'ye yükseldi.

Son bir günde 57 bin 770 kişiye virüs testi yapılırken 109 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 58 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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