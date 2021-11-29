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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.11.2021 15:34
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 176 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 284 bin 365'e yükseldi. Bu, 5 Nisan 2020'den bu yana görülen en düşük vaka sayısı oldu. 5 Nisan 2020'de Pakistan'da 172 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 718'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 909'a çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 122 milyon 561 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 82 artarak 1 milyon 727 bin 586'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 371'e yükseldi.

Son bir günde 26 bin 873 kişiye virüs testi yapıldı, 144 kişi taburcu edildi. Ülkede 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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