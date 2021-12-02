Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 377 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 285 bin 631'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 745'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 718'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 124 milyon 54 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 127 artarak 1 milyon 727 bin 920'ye, can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 375'e yükseldi.

Son bir günde 56 bin 625 kişiye virüs testi yapılırken 140 kişinin taburcu edildiği ülkede 38 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.