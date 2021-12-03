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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.12.2021 17:52
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 391 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 286 bin 22'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 753'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 155'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 124 milyon 760 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 145 artarak 1 milyon 728 bin 65'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 376'ya yükseldi.

Son bir günde 57 bin 368 kişiye virüs testi yapıldı, 126 kişi taburcu edildi. Ülkede 32 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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