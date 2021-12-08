Üye Girişi
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.12.2021 16:11
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 310 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 287 bin 703'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 793'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 247 bin 66'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 128 milyon 879 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 136 artarak 1 milyon 728 bin 616'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 3 artışla 18 bin 382'ye yükseldi.

Son bir günde 52 bin 685 kişiye virüs testi yapılırken 105 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli 16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi 15:13 Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!

Son Dakika Haberleri
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
16:10 Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
16:03 Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!
15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi
15:58 Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!
15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti
İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı! İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!         
16:21
Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı Galatasaray taraftarını heyecana boğan paylaşım! Gedson Fernandes'in babası transferin fitilini yaktı         
16:19
İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler         
16:15
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Av için gelen 12 kişilik grup Tunceli'yi karıştırdı! Vatandaşlar pankart açıp protesto etti Av için gelen 12 kişilik grup Tunceli'yi karıştırdı! Vatandaşlar pankart açıp protesto etti         
15:27
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement