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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.12.2021 14:53
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 350 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 53'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 803'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 249 bin 421'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 130 milyon 107 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 165 artarak 1 milyon 728 bin 780'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 383'e yükseldi.

Son bir günde 54 bin 365 kişiye virüs testi yapıldı, 84 kişi taburcu edildi. Ülkede 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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