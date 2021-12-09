Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 350 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 53'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 28 bin 803'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 249 bin 421'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 130 milyon 107 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 165 artarak 1 milyon 728 bin 780'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 383'e yükseldi.

Son bir günde 54 bin 365 kişiye virüs testi yapıldı, 84 kişi taburcu edildi. Ülkede 26 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.