Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 313 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 288 bin 366'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 9 artışla 28 bin 812'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 250 bin 69'a çıktı.

Pakistan'da bugüne kadar 131 milyon 311 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 146 artarak 1 milyon 728 bin 922'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 384'e yükseldi.

Son bir günde 52 bin 677 kişiye virüs testi yapılırken 188 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 27 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.